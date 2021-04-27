Воронеж, , 16:28 — REGNUM Памятник Ленину на фронтоне входа в главный корпус Воронежского государственного университета имени Петра I останется на месте. Об этом сообщается 27 апреля в группе вуза по итогам заседания Ученого совета ВГАУ.

«Заслушав и обсудив доклад врио ректора Закшевской Е.В., ученый совет постановляет: не поддерживать обращение инициативной группы по вопросу установки бюста Петра I, оставить на фронтоне входа в главный учебный корпус университета скульптуру В.И. Ленина», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в группе ВГАУ в соцсети появился опрос по предложению инициативной общественной группы о замене гипсовой статуи В.И. Ленина, размещенной на фронтоне входа в главный корпус Воронежского ГАУ, на бронзовый бюст императора Петра I. В формулировке содержалось несколько вариантов ответов: «Поддерживаю. Считаю эту идею исторически справедливой», «Не поддерживаю. Всё должно остаться так, как есть» и «Мне всё равно». Идея вызвала широкий резонанс — в комментариях жители откровенно резко высказывались об идее убрать памятник Ленину, решением которого было завершено строительство вуза.

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