27 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

На Украине оценили новость о возможном визите на Украину американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Оксана Переможенко, , 17:58 — REGNUM Американский госсекретарь Энтони Блинкен в мае месяце 2021 года может совершить официальный визит в Киев, сообщил 26 апреля телеканал CNN со ссылкой на источник в руководстве Украины.

Грошики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Возможный визит на Украину представителя США обсудили жители Украины. Своим мнение люди поделились в социальной сети Facebook (на странице украинского канала «Первый независимый»). Многие задались вопросом, какова цель этого визита.

«Приедет поздравить с новыми ценами на газ!» — иронизирует Галина Б.

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«Какого х*ена ему здесь надо???» — спрашивает Виктория Е.

«Бусы новые аборигенам раздавать…» — ответил Борис Р.

«Боже, какое знаменательное событие, а что же нам делать?..» — добавила не без сарказма Зинаида Н.

«Не*рен ему здесь делать. Когда мы будем себя уважать и жить для своего народа?..» — задается вопросом Людмила М.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«Та переезжали б уже все сюда, на ПМЖ», — добавил Иван Х.

«Заморский «дирижер» для местного оркестра», — отметил Roman H.

«И что? Заживем? Цена на газ меньше станет?» — спросил Валентин С.

«С печенюшками?» — задался вопросом Александр Н.

«Пусть лучше сидит у себя дома», — ответил Анатолий Л.

«Может приехать, а может и не приехать. Чего гадать?» — выразила недоумение Вика З.

«А оно нам надо?» — спросила Тамара Ш.

«Трон ему уже приготовили?» — смеется Лариса И.

«Приедет барин на покоренную территорию, пускай туземцы руки целуют», — добавила в свою очередь Зина М.

«После каждого их приезда на Украине жизнь становится еще хуже», — написала Алла Д.

«Ну и приедет, и что? Заберите своих инструкторов и шестерок политиков… Оставьте этот народ в покое», — призвал Владимир Н.

Гражданская война на Украине ВО «Свобода»

«Свежих печенюшек подвезет», — не без иронии добавил Александр К.

«Едет с новыми распоряжениями для садового гнома?» — спросил Максим Ш.

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Напомним, ранее поверенная в делах США Кристина Квин не смогла дать ответ на вопрос, приедет ли американский президент Джозеф Байден на Украину на празднование тридцатилетия украинской независимости.

«Боюсь, у меня пока нет конкретных новостей по этому вопросу…» — сказала американский дипломат.