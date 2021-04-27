Ярославль, 27 апреля, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В Ярославской области 3,3% населения стоят на учёте по психическим заболеваниям. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM, со ссылкой на постановление правительства Ярославской области «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по развитию в Ярославской области стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, на 2021 — 2024 годы».

Психиатрическая больница

Всего на 2020 год число граждан, состоящих на учёте по психическим заболеваниям, составило 41 158 человек, 12 004 человека из которых — дети.

В региональной системе здравоохранения психиатрическая помощь предоставляется гражданам в двух диспансерных отделениях, принимающих 380 человек за смену, четырёх дневных стационарах на 355 мест, на 1724 стационарных койках. Также в регионе есть скорая медицинская психиатрическая помощь и круглосуточный телефон доверия для консультирования по вопросам оказания психиатрической помощи.

Сейчас большинству людей, страдающих психическими расстройствами, помощь оказывается в специализированных учреждениях. Но с 2013 года власти начали внедрять новые формы оказания социальной помощи — в приёмных семьях, на дому и в полустационарах. На 1 января 2021 года в области есть 126 приёмных семей, также предоставляются услуги сиделок на дому — в 2019 и 2020 годах их получили 72 человека.

Также есть социальная служба для выявления граждан, проживающих в отдалённых населённых пунктах и нуждающихся при этом в социальном обслуживании. На базе Красноперекопского психоневрологического интерната создано социальное общежитие на 10 мест — проживающие там граждане, имеющие лёгкие или умеренные отклонения в развитии, прошли профессиональную подготовку и трудоустроены.

В рамках плана по развитию в регионе стационарзамещающих технологий планируется к 2024 году сократить долю граждан, обслуживающихся в стационарах с 68,3% до 56% и перевести их на полустационарную форму, либо обслуживать на дому.

Сейчас в Ярославской области помощь на дому получают 630 человек, к 2024 году власти планируют увеличить эту цифру до 980 человек.