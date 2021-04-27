Варшава, , 16:26 — REGNUM Во вторник, 27 апреля, депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, призывающую Европейский союз очистить Балтийское море от останков кораблей и химического оружия времен Второй мировой войны. Об этом журналистам Polskie Radio рассказал один из авторов и инициаторов резолюции, депутат Европарламента от правящей в Польше партии «Право и справедливость» Косма Злотовский.

Инициативу евродепутатов Космы Злотовского и Анны Фотыги поддержали 660 евродепутатов. Восемь человек проголосовали против и 25 воздержались.

Косма Злотовский напомнил, что такие государства, как Польша, Литва, Латвия и Эстония, «долгое время «были вынуждены собственными силами очищать балтийский регион от оружия, несмотря на то, что загрязнение Балтийского моря было результатом политических решений других стран».

Евродепутат добавил, что Балтийское море обладает огромным экономическим потенциалом, который не может быть полностью использован без очистки дна от боеприпасов, обломков, полных топлива, или резервуаров с химическим оружием.

«Это серьезная проблема, среди прочего, для процесса строительства ветряных электростанций. Надеюсь, что эта резолюция, принятая подавляющим большинством, побудит Еврокомиссию найти дополнительные средства для очистки дна Балтийского моря», — заключил он.