Минск, , 16:25 — REGNUM Суд над задержанными в частной сауне 20 жителями белорусского города Жодино запланирован на 27 апреля. Спецоперация силами МВД была проведена вечером 24 апреля. Инцидент получил международный резонанс.

Изначально задержанным 13 женщинам и 7 мужчинам вменялось в вину совместное употребление наркотиков. Затем им вменили «несанкционированное массовое мероприятие», составив протоколы по ст. 24.23 КоАП.

Пытаясь обосновать свою версию произошедшего, МВД распространило сообщение с фотографией бело-красно-белого флага националистов, расстеленного на полу предбанника. Задержанные утверждают, что никто из них его с собой этого флага не приносил.

Не нашли милиционеры и наркотиков. Анализы на их употребление не брались.

Задержанные жодинцы — граждане преимущественно за 40 лет, у многих из них остались дома несовершеннолетние дети. Граждане провели ночь в местном отделении милиции.

Напомним, после протестных манифестаций 2020 года спецслужбы Белоруссии активно борются с бело-красно-белой символикой, которая не вколочена в перечень экстремистских материалов. Известны многочисленные случаи произвольных, незаконных задержаний женщин за ношение белых штанов с красными полосками и другой одежды в сочетании белого и красного цветов.

Массовые протесты против фальсификации президентских выборов в Белоруссии начались в августе 2020 года и охватили более полусотни городов. Вскоре к требованиям граждан добавились прекращение полицейского террора и освобождение политзаключённых — таковых на 27 апреля в списке «Правозащитного центра «Весна» значится 357 человек.

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