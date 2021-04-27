Москва, , 16:24 — REGNUM К весне 2022 года в Мурманской области будет создан логистический центр с полным циклом услуг по хранению и доставке продовольственных товаров. Проект реализует новый резидент Арктической зоны РФ — компания «Мега Фуд», сообщает пресс-служба минвостокразвития РФ.

В рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики инвестор построит холодильные склады площадью 4,5 тыс. кв. м со всей инфраструктурой, обеспечит перевозки, хранение и обработку грузов. Резидент инвестирует в проект более 380 млн рублей.

«Проект планируют запустить весной 2022 года, в результате его реализации полочная цена на продукты питания в Мурманской области может быть снижена», — сообщили в ведомстве.

Ожидается, что в месяц логистический комплекс сможет перемещать до 5 тыс. тонн грузов в пределах Мурманской области и до 2,5 тыс. тонн межрегионально. Новое предприятие позволит трудоустроить 75 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманская область — лидер по числу резидентов АЗРФ.Суммарный объем инвестиций по проектам резидентов АЗРФ, реализуемым в Мурманской области превышает 50 млрд рублей.