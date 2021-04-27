Вашингтон, , 17:05 — REGNUM В США за последние 24 часа зафиксировано более 47 691 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 27 апреля Университет Джонса Хопкинса.

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С учетом этих данных общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 32,12 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 474, а общее число перевалило за отметку в 572 674.

Среди штатов лидирует Мичиган, где за день выявлено более 7080 новых случаев заражения коронавирусом. На втором месте штат Северная Каролина — 5691. На третьем штат Техас — 4443.

Напомним, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.