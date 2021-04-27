Таллин, , 16:24 — REGNUM Высылать российских дипломатов из Эстонии до завершения официального расследования по факту взрыва на складе боеприпасов в Чехии неправильно. Об этом депутат Европарламента от Эстонии, член входящей в правящую коалицию Центристской партии Яна Тоом заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

«Если коротко — нет, не поддерживаю, и считаю неправильным бежать впереди паровоза. Пусть сначала чехи разберутся, что к чему», — заявила европарламентарий.

Она добавила, что лучше действовать, исходя из совместного решения стран Евросоюза, которого до сих пор нет. «Если Европейский Союз ждет, то мы тоже можем подождать, пока будет достигнуто совместное решение», — уверена она.

Она указала на двусмысленность действий Эстонии в отношение восточной соседки. С одной стороны, официальный Таллин говорит о желании ратифицировать договор о границе с Россией, но затем высылает дипломата этой страны.

Тоом добавила, что заявление президента Чехии об отсутствии твердых доказательств о причастности российских спецслужб к взрыву боеприпасов выставляет в новом свете всю ситуацию с высылкой российских дипломатов.