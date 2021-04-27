Минск, , 16:21 — REGNUM Совмин Белоруссии установил перечень из 16 банков, уполномоченных на предоставление экспортных кредитов с господдержкой. Финансовое содействие предназначено как для резидентов, так и для нерезидентов Белоруссии.

Согласно правительственному постановлению №249 от 23 апреля, льготные кредиты смогут выдавать также действующие в Белоруссии дочерние компании российских банков. В частности, в перечень включены «БПС-Сбербанк», «БелВЭБ», «ВТБ» и печально известный «Белгазпромбанк».

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