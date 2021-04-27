Монако, , 16:21 — REGNUM У 24-летнего центрального полузащитника «Монако» и национальной сборной России Александр Головин заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 27 апреля сообщил «Спорт-Экспресс». Сообщается, что болезнь протекает бессимптомно, футболист изолирован от команды.

В текущем сезоне Головин принял участие в 18-ти матчах французской Лиги 1, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

«Монако», набрав 71 очко после 34-х туров Лиги 1, занимает третью позицию в турнирной таблице.