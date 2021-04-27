Варшава, , 16:20 — REGNUM В мае текущего года по инициативе президента Польши Анджея Дуды и президента Румынии Клауса Иоанниса состоится встреча руководителей девяти стран восточного фланга НАТО. Мероприятие состоится в контексте маневров Североатлантического альянса Defender Europe 2021. Об этом сообщает Polskie Radio.

В рамках саммита стран В9 примут участие Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария — самые восточные государства, входящие в блок НАТО. Представительство будет на уровне глав государств.

Точная дата мероприятия пока не определена.

«Группа стран B9 в рамках саммита разработает общую позицию стран региона по напряженности на украинско-российской границе, а также по дипломатическому кризису между Чехией и Россией. Затем позиция стран B9 будет обнародована на планируемом саммите Североатлантического альянса. Мероприятие в настоящее время пройдет по инициативе польской и румынской сторон», — сообщил журналистам глава Бюро международной политики при президенте Польши Кшиштоф Щерский.