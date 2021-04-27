Москва, 27 апреля 2021, 16:20 — REGNUM Станцию МЦД-2 «Дмитровская» перенесут к одноимённой строящейся станции МЦД-1, сообщает 27 апреля официальный сайт правительства Москвы и Московской области.
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил постановление о планировке территории, прилегающей к станциям МЦД-1 «Тимирязевская» и «Дмитровская». Изменения предполагают перенос платформы МЦД-2 к строящейся станции «Дмитровская» МЦД-1.
Также планируется реконструировать выходы подземных пешеходных переходов, проложить сеть велодорожек, обустроить карманы для общественного транспорта, автостоянки и места для такси.