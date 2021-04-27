Киев, 27 апреля 2021, 16:20 — REGNUM На позициях ВСУ на границе с Крымом побывал 27 апреля украинский президент Владимир Зеленский, сообщили в его пресс-службе.
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Отмечается, что во время визита Зеленского в Херсонскую область капитан ВСУ Руслан Марышев ознакомил его с оперативной обстановкой и системой укреплений. Зеленскому показали блиндаж и окопы, он поговорил с военнослужащими.
Затем Зеленский побывал в лагере ВСУ у села Чаплинка и в модульном городке Владимир.
Комментируя свой приезд, Зеленский сказал, что тот факт, что «войска отходят», не означает, «что армия не должна быть готовой к тому, что в любой момент может быть возвращение войск к границам нашей страны».
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