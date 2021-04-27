Ижевск, , 16:14 — REGNUM В Удмуртию поступила партия третьей по счёту вакцины от коронавируса «КовиВак», которая разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава республики Александр Бречалов.

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Объем партии составил 780 комплектов, в каждом из которых по два компонента. Компоненты вакцины будут вводить прививающимся с интервалом в 14 дней.

В настоящее время препарата распределяется между медицинскими учреждениями республики. Эта прививка рекомендуется гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, перед вакцинацией обязательно пройти осмотр врача.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 27 апреля прививку от коронавируса сделали 83 904 человека. Второй компонент препарата получили 48 619 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Всего в республику поступило 89 392 комплекта вакцины.

13 апреля республика получила 1620 доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». До этого момента в республике вакцинацию проводили препаратом «Спутник V».