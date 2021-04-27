Кострома, , 16:16 — REGNUM В Костромской области количество несчастных случаев на производстве снизилось на 14% — сообщает «Костромастат». Данные приведены за 2020 год в сравнении с 2019 годом.

Плакат по технике безопасности, СССР

В прошлом году на костромских предприятиях пострадали 83 человека, треть из пострадавших — женщины. Двое рабочих скончались. По информации статистиков чаще всего в Костромской области несчастные случаи происходят на обрабатывающих производствах (40% травм в 2020 году), при работах по транспортировке и хранению (23,5%), деятельности в области здравоохранения и оказания социальных услуг (21,2%). Последнее 5 лет тройка наиболее травмоопасных видов деятельности не менялась.

Отметим, что по официальным данным с 2000 года в Костромской области на производстве погибли 177 человек.

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