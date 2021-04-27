Ростов-на-Дону, , 16:13 — REGNUM В Ростове-на-Дону мужчина заперся в кабине строительного крана, устроив таким образом забастовку из-за задолженности по зарплате. По его словам, работодатель задолжал ему 170 тыс. рублей.

Об инциденте на территории строящегося жилого комплекса «Рубин» на улице Красноармейской сообщает телеграм-канал Don Mash. На работу выходить мужчина отказывается до тех пор, пока не будет погашена задолженность. Подрядчиком строительства выступает компания «Полюс».

По словам крановщика, в его адрес уже стали поступать угрозы.