Варшава, , 16:11 — REGNUM Председатель Управления по конкуренции и защите прав потребителей Польши Томаш Хростный сообщил в интервью для Polskie Radio, что его ведомство наложило штрафные санкции на торговую сеть Biedronka из-за того, что она вводит покупателей в заблуждение.

«Торговая сеть ввела в заблуждение покупателей по поводу страны происхождения фруктов и овощей. В ходе проверки выяснилось, что во многих магазинах данной сети на ценниках были указаны неверные страны происхождения», — сообщил Хростный.

По его словам, указанные нарушения носили системный и длительный характер. «Честная информация о предлагаемых товарах — основная обязанность предпринимателя и неотъемлемое право потребителя», — добавил он.

Сообщается, что наложенный на компанию штраф составляет около 60 миллионов злотых (более 13 миллионов 186 тысяч евро).