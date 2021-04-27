Бишкек, , 16:10 — REGNUM Государственный долг Киргизии снизился до $4 млрд 948,6 млн (369 млрд 994 млн рублей). Об этом сообщили в министерстве финансов республики .

Из этой суммы основная часть по-прежнему приходится на внешний долг — чуть больше $4 млрд 212,4 млн (314 млрд 953 млн рублей). При этом данный показатель уменьшился за месяц на $9,2 млн (687 млн рублей).

То есть на каждого киргизстанца теперь приходится около $635 (47,4 тысячи рублей) по внешнедолговым обязательствам страны.

В то же время внутренний долг за месяц вырос почти на $3,7 млн (273 млн рублей) — почти до $736,2 млн (55 млрд 41 млн рублей).

Больше всего денег Киргизия остается должна Экспортно-импортному банку Китая за ранее полученные кредиты — около $1 млрд 782,1 млн (133 млрд 241 млн рублей) или 42,3% от общей суммы внешнедолговых обязательств.