Белгород, , 16:16 — REGNUM Восемь точек строительства ФОКов на территории Белгородской агломерации определено на заседании архитектурно-градостроительного совета 27 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона. На заседании обсуждалась стратегия развития спортивной инфраструктуры.

Управление архитектуры и градостроительства региона рекомендовало построить новые ФОКи в Стрелецком, Беломестном, Разумном, Октябрьском, Таврово-7, Таврово-2, Новосадовом и в микрорайоне Западный.

«Цель — вовлечь в спорт каждого жителя Белгородской области. Важный фактор — доступность и востребованность объектов. Строить нужно новые объекты в районах с высокой плотностью населения. Если речь идёт о детях, то они должны иметь возможность добираться на спортивные занятия самостоятельно. Мы не должны занимать личное время родителей», — подчеркнул врио губернатора Вячеслав Гладков.

В Белгороде для строительства новых ФОКов предложено почти 20 точек.