Белгород, 27 апреля 2021, 16:16 — REGNUM Восемь точек строительства ФОКов на территории Белгородской агломерации определено на заседании архитектурно-градостроительного совета 27 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона. На заседании обсуждалась стратегия развития спортивной инфраструктуры.
Управление архитектуры и градостроительства региона рекомендовало построить новые ФОКи в Стрелецком, Беломестном, Разумном, Октябрьском, Таврово-7, Таврово-2, Новосадовом и в микрорайоне Западный.
В Белгороде для строительства новых ФОКов предложено почти 20 точек.