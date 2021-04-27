Санкт-Петербург, , 16:09 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки подтверждено 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 27 апреля в региональном оперштабе. Это на два случая меньше, чем сутками ранее. Уровень выявления коронавируса в регионе остаётся ниже 40 случаев в сутки с 24 апреля.

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С учетом новых данных в Новгородской области выявлено 29 790 случаев заражения за время пандемии, выздоровели 27 808 человек, скончался 121 человек.

По данным на 26 апреля, в регионе на стационарном лечении с диагнозом COVID-19 находятся 377 человек, 737 человек получают лечение амбулаторно. В медицинских учреждениях свободно 21,5% коечного фонда. Губернатор поручил, как минимум, на 50% увеличить количество рейдовых мероприятий в праздничные дни, а также обеспечить соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора на объектах культуры и спорта. Кроме того, Андрей Никитин поручил минздраву и минпромторгу Новгородской области составить график работы пунктов вакцинации на предприятиях непрерывного цикла, работающих как в областном центре и в районах. Днем ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин предложил внести изменения в антиковидный режим в регионе. «Если нет возражений — разрешаем детские летние палаточные лагеря. С учетом соблюдения тех норм, которые рекомендованы Роспотребнадзором, по заполняемости», — сказал губернатор. Он также напомнил, что 30 апреля заканчивается обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет, затем она станет рекомендательной. Кроме того, по словам губернатора, в Новгородской области «проведение мероприятий, посвященных 9 мая, будет иметь мемориальный характер, не массовый».

«Массовых мероприятий на 9 мая мы никаких планировать не будем. Те, кто будет проводить возложение цветов — это нужно отдельно с Роспотребнадзором проговаривать, там должно быть ограниченное количество людей. Тем более, если на такие мероприятия придут лица старшего возраста», — отметил Андрей Никитин, слова которого приводит пресс-центр правительства Новгородской области.