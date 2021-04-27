Москва, , 16:22 — REGNUM Гособлигации Москвы 72-го выпуска были размещены на бирже 27 апреля. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в столичном департаменте финансов.

Ценные бумаги были размещены на Московской бирже. Последний раз город выпускал гособлигации еще восемь лет назад. Процедура стартовала со сбора заявок на покупку облигаций от участников фондового рынка. После обработки поступивших предложений будет установлена единая цена размещения облигаций.

«Москва имеет статус первоклассного заемщика. За всю историю присутствия на финансовом рынке столица своевременно и в полном объеме исполняла обязательства по погашению и обслуживанию государственного долга», — сказал начальник московского городского казначейства Евгений Меньшов.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин утвердил решение об эмиссии «зелёных» облигаций