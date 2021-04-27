Пномпень, 27 апреля 2021, 16:04 — REGNUM Индонезия и Камбоджа договорились укреплять сотрудничество в сфере здравоохранения, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.
«Камбоджа — это страна, которая предоставила бесплатную программу вакцинации для посольства, и она предназначена для иностранцев, проживающих в Камбодже, включая граждан Индонезии», — заявил посол Судирман Хасен.
«Мы хотели бы поблагодарить правительство Камбоджи, особенно медицинский персонал, самоотверженно трудившийся в борьбе с пандемией, в том числе в предоставлении помощи нескольким пострадавшим индонезийцам», — добавил Судирман Хасен.
По этому случаю посол Индонезии передал Камбодже индонезийские фармацевтические товары и лекарства.
Сотрудничество в сфере здравоохранения обсудили на двусторонней встрече президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Камбоджи Хун Сен, в кулуарах саммита АСЕАН по Мьянме.
Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии от коронавируса привили 11,7 млн жителей