Пномпень, , 16:04 — REGNUM Индонезия и Камбоджа договорились укреплять сотрудничество в сфере здравоохранения, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Камбоджа — это страна, которая предоставила бесплатную программу вакцинации для посольства, и она предназначена для иностранцев, проживающих в Камбодже, включая граждан Индонезии», — заявил посол Судирман Хасен.

«Мы хотели бы поблагодарить правительство Камбоджи, особенно медицинский персонал, самоотверженно трудившийся в борьбе с пандемией, в том числе в предоставлении помощи нескольким пострадавшим индонезийцам», — добавил Судирман Хасен.

По этому случаю посол Индонезии передал Камбодже индонезийские фармацевтические товары и лекарства.

Сотрудничество в сфере здравоохранения обсудили на двусторонней встрече президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Камбоджи Хун Сен, в кулуарах саммита АСЕАН по Мьянме.

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