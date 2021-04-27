Москва, , 16:02 — REGNUM Сырьевой рынок 27 апреля днем настроен положительно и подрастает, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Баррель нефти марки Brent торгуется по $66,08 и дорожает на 0,65%, «бочка» WTI поднимается на 0,8% к $65,54.

Сегодня ОПЕК+ проводит заседание мониторингового комитета. Инвесторы ждут новостей с этой стороны, они могут касаться аспектов спроса и предложения сырья в мире.

Вряд ли мониторинговый комитет даст ОПЕК+ какие-то принципиально новые ориентиры. И так понятно, что на расширенные объемы поставок энергоносителей покупателей пока не находится.

Однако стабильные прогнозы в данном случае могут поддержать сырьевые котировки.

Согласно данным технического комитета ОПЕК+, мировой спрос на черное золото в этом году может составить около 6 млн баррелей в сутки — это новый прогноз.

Прежние ожидания предполагали порядка 4,5 млн баррелей в сутки», — пояснила эксперт.

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