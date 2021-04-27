Душанбе, , 16:01 — REGNUM Латофат Назири освобожден от должности заместителя министра образования и науки Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Назирина этом посту сменил Гулчехру Ганизода.

От должности заместителя главы комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом освобождены Шараф Шерализода и Орзу Ахмадзода. Первым заместителем главы комитета стал Хуршеда Мирзо, заместителем — Саид Зухурзода.

Шараф Шерализода назначен заместителем министра иностранных дел Таджикистана. Этот же пост заняли Салим Фархода и Содик Имоми.

Кроме того, Дилшод Музаффарзода освобожден от должности первого заместителя начальника антимонопольной службы, Зайдулло Мусозода — от должности заместитель начальника службы. Первым замначльаника службы стал Сафарали Курбонзода, заместителем — Ширин Солехзода.

Кроме того, президент Таджикистана Эмомали Рахмон сменил постоянного представителя республики в ООН. Вместо Махмадамина Махмадаминова должность занял Джонибек Хикмат.