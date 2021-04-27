Гавана, , 16:00 — REGNUM Власти Кубы выражают свою солидарность с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом в своём аккаунте в Twitter написал глава МИД Кубы Бруно Родригес.

«Куба подтверждает свою солидарность с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и решительно осуждает планы покушения на его жизнь и семью, а также планы по государственному перевороту», — говорится в сообщении министра.

Спецслужбы Белоруссии 16 апреля заявили о раскрытии планов по осуществлению государственного переворота в этой стране.