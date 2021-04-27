Киев, , 16:08 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, ставший главой комитета по реформам Украины, призвал дать ему возможность свободно вернуться на родину. Это заявление бывший грузинский лидер 27 апреля разместил на своей странице в соцсети Facebook.

Он прокомментировал прекращение бойкота парламента Грузии депутатами большинства парламентских партий. По мнению экс-президента, этого нельзя было делать до освобождения из-под ареста лидера основанной им партии «Единое национальное движение» Ники Мелии.

«Я должен иметь возможность свободно въехать в свою страну и общаться с нашими сторонниками, нашими избирателями и грузинским обществом. Это нужно для полной нормализации ситуации», — сказал Саакашвили.

Он также призвал членов оппозиционных партий отказаться от «узких партийных интересов» и пригрозил, что будет мешать их деятельности, даже, если не сможет приехать в Грузию.

Напомним, Саакашвили лишили грузинского гражданства в декабре 2015 года. Кроме того, бывшего президента Грузии на родине заочно признали виновным в ряде уголовных дел. Он неоднократно заявлял, что вернётся в Грузию.

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