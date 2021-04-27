Махачкала, , 15:58 — REGNUM В Дагестане обнаружен труп младенца. Его тело на кладбище нашла жительница Махачкалы, сообщили 27 апреля в пресс-службе МВД по региону.

Завернутый в ткань младенец был оставлен на погосте в Сепараторном районе столицы. Пакет с телом нашла женщина, пришедшая убирать на могиле у мужа.

«Долго не решалась заглянуть в него, но потом всё же взяла в руки: поняв, что пакет слишком увестистый, заглянула внутрь. Обнаружив обернутое в ткани тело младенца и шокированная увиденным, тут же вызвала полицию», — говорится в сообщении МВД. В настоящее время полиция предпринимает меры для поиска лиц, выбросивших пакет с телом младенца.

На днях в Кабардино-Балкарии был обнаружен труп младенца. Его нашли на конвейерной ленте полигона по переработке твердых коммунальных отходов в селе Урвань.

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