Москва, , 15:58 — REGNUM Рубль продолжает предпринимать попытки укрепления днем 27 апреля на Московской бирже, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США снижается к 74,89 руб., но может быстро вернуться в границы 75−77 руб. Для масштабного укрепления российской валюты сейчас и нет веских поводов. Евро стоит 90,46 руб. и балансирует в пределах 90−92 руб.

Никуда не делись тени геополитических рисков, а также волатильность в нефти и следствия самоотверженной работы Центробанка по повышению ключевой ставки.

Ужесточение денежно-кредитных условий может выдержать стабильная экономика, но российская к такой не относится никаким боком.

Отечественная экономическая система находится в фазе первого шага к выздоровлению после коронавирусного кризиса, а повышение стоимости кредитов этот процесс только отодвигает.

Нефть Brent день стабильна и торгуется по $66, но амплитуда ценовых колебаний тут все еще слишком высокая», — пояснила эксперт.

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