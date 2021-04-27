Симферополь, , 15:57 — REGNUM В Симферополе неизвестные похитили демпферные пружины с 59 лифтов в жилых домах. Власти региона обещают оперативно решить вопрос с ремонтом. Об этом заявил 27 апреля глава Крыма Сергей Аксёнов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«К сожалению, действительно в крымской столице произошло ЧП: неизвестные украли демпферные пружины с 59 лифтов, которые служат для их безопасного движения. Управляющие компании уже подали заявления в полицию. Параллельно с этим мы вышли напрямую на завод, который, несмотря на практические полное отсутствие подобных деталей в производстве, оказал нам поддержку, и специально для нас из Казани будут привезены все необходимые комплектующие», — заявил Аксёнов.

Как ожидается, отгрузка первых 100 пружин произойдёт 30 апреля, ещё 80 — через несколько дней. Установка пружин начнётся сразу после получения комплектующих с завода.