Вашингтон, , 15:57 — REGNUM Бренд Канье Уэста Yeezy и дом моды Balenciaga выпустили лонгслив, посвящённый памяти рэпера DMX. Об этом 27 апреля сообщает издание «Канобу».

По данным издания, лонгслив на груди украшен портретом рэпера, на правом рукаве указана его дата рождения, а на левом — дата смерти. Результат коллаборации брендов Balenciaga и Yeezy стоит $200.

Добавим, что весь тираж был распродан за 24 часа. А полученные с продаж деньги отправили семье DMX.

Читайте ранее в этом сюжете: Музыку DMX стали слушать в 9 раз чаще после его смерти