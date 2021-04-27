Париж, , 15:55 — REGNUM Сотрудники французской полиции задержали в двух регионах страны семь человек, которые подозреваются в терроризме. Об этом 27 апреля сообщает Agence France-Presse со ссылкой на судебный источник.

По информации источника, подозреваемых задержали в департаментах Нижний Рейн и Пюи-де-Дом.

При этом шестеро из них, как отмечается, являются представителями чеченской общины и еще один — уроженцем Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля стало известно, что по делу об убийстве сотрудницы комиссариата во французском городе Рамбуйе были задержаны пять человек.