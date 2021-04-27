Бишкек, , 15:52 — REGNUM Мэрия столицы Киргизии решила обсудить с горожанами вопрос о повышении расценок на проезд в автобусах, троллейбусах и маршрутках, поскольку действующие тарифы не устраивают водителей общественного транспорта и владельцев компаний-пассажирозчиков.

В муниципалитете отмечают, что нынешние тарифы были установлены еще девять лет назад — в мае 2012 года, и с тех пор не менялись, несмотря на продолжающийся рост цен на бензин и дизтопливо.

Городские власти предлагают жителям киргизской столицы три варианта государственного регулирования:

оставить прежние тарифы,

поднять тарифы на проезд в муниципальном транспорте до 11 сомов (9,7 рубля), а в маршрутках — до 15 сомов (13,2 рубля).

увеличить тарифы на проезд в троллейбусах до 11 сомов (9,7 рубля), в автобусах — до 15 сомов (13,2 рубля) и в маршрутках — до 19 сомов (16,8 рубля).

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