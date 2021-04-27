Бишкек, , 15:51 — REGNUM Власти Киргизии намерены убрать из Уголовного кодекса статью «Сделка со следствием». Об этом заявил генеральный прокурор Курманкул Зулушев на заседании рабочей группы по судебно-правовой реформе 26 апреля.

«Эта статья не оправдала себя», — подчеркнул глава надзорного ведомства.

Также он сообщил, что прокуратуре планируют вернуть следственные полномочия, забрав их у госкомитета нацбезопасности. При этом ГКНБ оставят только следствие по экстремизму и терроризму.

«У прокуратуры следствия нет уже много лет, многие следователи ушли. Впоследствии, наверное, будет следственный департамент. А пока будет следственное управление генпрокуратуры», — резюмировал Зулушев.