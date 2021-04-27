Москва, , 15:51 — REGNUM Выход России из Договора по открытому небу в данном случае это — реализация ранее объявленного решения РФ по выходу из данного договора, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

«15 января 2021 года МИД РФ объявил о намерении страны покинуть Договор по открытому небу (ДОН), и нынешнее сообщение является подтверждением этого.

Это информирование других государств о неизменности позиции России в данном вопросе в соответствии с дипломатической практикой.

Сложная ситуация вокруг данного договора стала складываться в прошлом году, в частности, осенью прошлого года из него вышли США.

Кроме того, возникли проблемы с его пролонгацией, у стран-участниц сформировались разные точки зрения на отдельные положения договора. В результате, российской стороной было принято решение о выходе из Договора, что теперь и подтверждено.

На безопасности России выход из данного соглашения не отразится, она по-прежнему будет обеспечена всеми имеющимися средствами.

Перспективы ДОН в первую очередь зависят от позиции других стран-участниц, как нынешних, так и бывших, если они проявят заинтересованность в его сохранении и будут готовы к компромиссам, то Россия может вернуться в данный договор», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД РФ сообщил о реализации процедур, которые предваряют решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Они будут завершены до конца мая 2021 года.

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