Архангельск, , 15:49 — REGNUM Архангельская область присоединилось к всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Одним из первых ленту получил губернатор региона Александр Цыбульский.

Губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому вручили георгиевскую ленточку Https://vk.com/a.tsybulskiy

«В Архангельской области волонтеры раздадут больше 60 тысяч ленточек всем, кому дорога память о великом подвиге героев. Мне георгиевскую ленточку вручили вчера наши юнармейцы. Присоединяйтесь к акции, эта лента — символ Победы нашего народа в Великой Отечественной войне», — написал он «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге планируют раздать более 300 тысяч георгиевских ленточек.