Москва, 23 ноября, 2017, 06:22 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над «Бенфикой» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 13-й минуте защитник «армейцев» Георгий Щенников вывел свою команду вперёд.

На 56-й минуте защитник «Бенфики» Нивалдо Жардел отправил мяч в свои ворота.

Таким образом, ЦСКА набрал девять очков и занимает третье место в группе. На данный момент «армейцы» уступают «Базелю», у которого также девять очков, по дополнительным показателям. «Бенфика» не неабрала очков и находится на последней строчке.

Лига чемпионов. Групповой этап. 5-й тур

ЦСКА (Россия) — «Бенфика» (Португалия) — 2:0