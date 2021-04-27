Волгоград, 27 апреля 2021, 15:51 — REGNUM Современный комплекс скорой медицинской помощи появится на базе 15-й больницы Волгограда. Об этом 27 апреля заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.
В 2019 году в Клинической больнице скорой медицинской помощи № 15 в Красноармейском районе Волгограда начался масштабный ремонт. Региональные власти удовлетворены ходом работ и качеством их исполнения. Решается вопрос создания специализированной вертолётной площадки, благоустройства прилегающей территории и строительства дороги, которая свяжет больницу напрямую с продольной магистралью.
Завершить ремонт учреждения, на обновление которого с 2014 года потрачено уже 680 млн рублей, планируют в 2023 году.