Волгоград, , 15:51 — REGNUM Современный комплекс скорой медицинской помощи появится на базе 15-й больницы Волгограда. Об этом 27 апреля заявил губернатор Андрей Бочаров, сообщает пресс-служба администрации региона.

В 2019 году в Клинической больнице скорой медицинской помощи № 15 в Красноармейском районе Волгограда начался масштабный ремонт. Региональные власти удовлетворены ходом работ и качеством их исполнения. Решается вопрос создания специализированной вертолётной площадки, благоустройства прилегающей территории и строительства дороги, которая свяжет больницу напрямую с продольной магистралью.

«Мы вышли на окончательное выполнение работ, связанных с первым этапом модернизации 15-й больницы: завершили в полном объёме поликлинику. Здесь функционирует и ЦАОП, и другие специализированные отделения. Сделали подвальные помещения, хотя изначально это не было запланировано. Мы создаём на базе 15-й больницы современный комплекс экстренной медицинской помощи. В этом году мы завершим создание современной реанимации, затем приступим к модернизации основного 7-этажного корпуса. Принято решение по строительству на базе 15-й новой подстанции «скорой»: до конца 2021 года отпроектируемся», — сказал Андрей Бочаров.

Завершить ремонт учреждения, на обновление которого с 2014 года потрачено уже 680 млн рублей, планируют в 2023 году.