Омск, , 15:48 — REGNUM Режим повышенной готовности и масочный режим в Омской области продлили до конца мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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Соответствующее решение было принято 27 апреля на заседании опештаба. Также в регионе сохраняются действующие ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 27 апреля в Омской области выявлено 45 566 носителей коронавируса, выздоровели 38 726 человек, скончались 1379 ковид-пациентов.

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