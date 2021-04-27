Москва, , 15:56 — REGNUM Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, обиженная из-за происшествия со стульями в Анкаре, предлагала говорить с Россией «с позиции силы». Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 27 апреля в Facebook, комментируя реакцию фон дер Ляйен на инцидент.

6 апреля на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом главе ЕК не досталось стула, так как его занял глава Евросовета Шарль Мишель. Некоторое время фон дер Ляйен стояла, а потом села на диван напротив турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.

Захарова процитировала слова председателя ЕК о её обиде и о том, что она «чувствовала себя одиноко и как женщина, и как европейка».

«Напомню, что именно эта «обиженная одинокая женщина-европейка», как она себя сама назвала, предлагала вести диалог с Россией с позиции силы», — написала Захарова и добавила, что от партнёров хотелось бы более определённой «самоидентификации».

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