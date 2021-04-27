Грозный, , 15:48 — REGNUM В Чечне 26 апреля сильный шквалистый ветер вызвал ряд разрушений в городе Грозном. Он срывал кровли с жилых домов, валил рекламные щиты и деревья. Были повреждены линии электропередачи, из-за чего остались без света жители в Байсангуровском, Шейх-Мансуровском, Висаитовском и Ахматовском районах столицы, сообщили в мэрии города.

Последствия разгула стихии стали устранять сразу же, не дожидаясь утра. По поручению мэра города Хас-Магомеда Кадырова было в кратчайшие сроки восстановлено электроснабжение. На протяжении всей ночи коммунальные службы расчищали город от поваленных деревьев, решали вопросы перекрытия крыш в поврежденных зданиях.

Жителям города, чьи машины пострадали во время урагана, пообещали помощь в их восстановлении. Все расходы возьмет на себя Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.