Воронеж, , 15:47 — REGNUM Правила приготовления шашлыков разъяснили в ГУ МЧС по Воронежской области. Основные требования к соблюдению пожарной безопасности пресс-служба ведомства напомнила в преддверии длинных майских выходных.

Как уточнили в МЧС, шашлыки разрешено готовить на стационарных устройствах для приготовления пищи, капитального характера — это мангалы, печи, тандыры — при условии, что они оборудованы в соответствии с правилами пожарной безопасности. В числе требований к таким устройствам — площадка не менее двух метров, расчищенная от растительности, расстояние не менее пяти метров до любого объекта на участке и наличие на площадке первичных средств пожаротушения.

«Мы призываем всех граждан оборудовать, если есть такая необходимость, устройства для приготовления пищи у себя на участках с соблюдением необходимых правил. Шашлык на кирпичиках и на переносных мангалах всё также под жестким запретом», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области с 15 апреля действует особый противопожарный режим. Он, в частности, предполагает запрет на посещение лесов, разжигание костров.