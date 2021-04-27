Сеул, , 15:50 — REGNUM Члены правительства Южной Кореи внесли поправки в закон «О гражданстве», согласно которому несовершеннолетние дети, родившимся в стране и чьи родители имеют визу F-5 (вид на жительство), могут получить гражданство Южной Кореи по упрощённой схеме. Об этом сообщает JoongAng Ilbo со ссылкой на представителей министерства юстиций страны.

Известно, что до внесения поправки в закон дети, родившиеся в Южной Корее, родители которых имеют ПМЖ, но не имеют гражданства Южной Кореи, могли подать на гражданство только после достижения ими совершеннолетия и получения разрешения на натурализацию.

Дети до 6 лет могут претендовать на гражданство без дополнительных требований. Дети в возрасте до 7 лет и старше имеют право подать на гражданство в случае проживания в Южной Корее более пяти лет.

Известно, что приоритет будет отдаваться этническим корейцам, живущим в Южной Корее и лицам с ПМЖ, являющимися 2−3 поколением родственников проживавших или живущих на территории Южной Кореи.