Минск, 27 апреля, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В сети появились снимки закамуфлированного кроссовера Geely Atlas Pro, стоявшего на парковке в Белоруссии. Снимки автомобиля размещены на сайте Geely Club BY.

Geely Club BY Новый кроссовер Geely Atlas Pro

Модель была сфотографирована у западной границы Белоруссии, недалеко от Брестской крепости. Вероятно, что под защитной плёнкой скрывается «мягкий» гибрид, поскольку дизайн версии с бензиновым агрегатом уже был ранее раскрыт.

Первая модель Geely Atlas Pro сойдёт с заводского конвейера уже в текущем году. Сборкой новой модификации бестселлера Atlas будет заниматься завод «БелДжи».

Напомним, модель Geely Atlas Pro будет представлена в РФ в августе нынешнего года, а её продажи стартуют в начале осени. Сборка автомобиля будет осуществляться на белорусском предприятии «БелДжи».

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