Брюссель, , 15:44 — REGNUM Интерпол арестовал евродепутата от Греции, одного из лидеров ультраправой партии «Золотая заря» Янниса Лагоса. Он был взят под стражу в Бельгии после того, как афинская прокуратура выдала европейский ордер на арест политика, которого Европарламент накануне, 26 апреля, оставил без депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает Proto Thema.

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Примерно через полтора часа политик сам подтвердил свой арест, опубликовав сообщение в Twitter. В своем привычном стиле он сообщает, что находится в бельгийской полицейской машине и что его везут в тюрьму.

Ожидается, что после ареста Лагос будет экстрадирован в Грецию для отбывания наказания, вынесенного Апелляционным судом Афин по делу «Золотой зари».

Напомним, голосование по вопросу снятия с евродепутата депутатской неприкосновенности состоялось на пленарном заседании Европарламента 26 апреля. Согласно результатам, объявленным на следующий день, 658 европарламентариев проголосовали за, 25 — против, а 10 воздержались.

Депутат Европарламента Яннис Лагос был приговорён в октябре 2020 года к 13 годам тюремного заключения за руководство преступной организацией «Золотая заря».

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