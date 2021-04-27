Баку, , 15:47 — REGNUM Фундамент международного аэропорта заложил в Зангиланском районе Нагорного Карабаха президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

«Сегодня мы заложили фундамент Зангиланского международного аэропорта. В ближайшем будущем в Зангилане будет построен международный аэропорт», — заявил он.

Также Алиев уточнил, что протяженность взлетно-посадочной полосы нового аэропорта будет составлять три километра и добавил, что воздушная гавань сможет принимать все виды самолетов, включая тяжелые транспортные.

Кроме того, азербайджанский лидер отметил, что географическое положение Зангиланского района, который граничит с Арменией и Ираном, позволяет превратить его в транспортно-логистический центр международного уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время Азербайджан работает над созданием инфраструктуры на границе с Арменией, протяженность которой составляет около 500 км.