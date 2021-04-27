Москва, , 15:42 — REGNUM Снижение доли расчетов в долларах в структуре внешнеторговых поступлений в Россию произошло за счет соответствующего увеличения доли расчетов в евро (с 20,6% до 27,4%), в то время как доля расчетов в рублях сократилась с 15% до 14,7%, а в других валютах — с 2,4% до 2,1%, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

«В торговле России с Китаем процесс перехода в расчетах с доллара на евро также проявляется весьма отчетливо. В 2020 году доля долларовых расчетов сократилась с 38,7% до 22,7%, а доля расчетов в евро увеличилась с 45,6% до 65,3%.

При этом, несмотря на все разговоры о желательности увеличения расчетов в рублях с Китаем, доля этих расчетов в структуре поступлений сократилась с 8,7% до 5,7%.

Снижение доли расчетов в долларах в пользу евро в структуре российского экспорта активно происходит с 2014 года (тогда доля расчетов в долларах составляла 76%, а в евро — 8,4%) по причинам, связанным с геополитическими и санкционными рисками.

Процесс ускорился с 2018 года, когда на фоне санкций по «делу Скрипалей» различия в санкционной политике США и ЕС стали проявляться более отчетливо. США в 2018 года вводили санкции против крупных бизнесменов (в том числе структур Rusal), в 2019 году ввели ограничения на участие американских финансовых институтов в первичных размещениях российского суверенного долга (в валюте, а в апреле этого года — и в рублях) и периодически обсуждают различные варианты «адских санкций», потенциально затрагивающие крупнейшие российские банки и отключение от международных платежных систем.

В то же время европейцы до сих пор ограничивались в основном индивидуальными санкциями (за исключением секторальных санкций, к которым ЕС присоединился в 2014 году).

Можно предположить, что обострение санкционной риторики во II полугодии 2020 года и ожидание прихода в Белый дом более жестко настроенной команды Байдена также способствовало ускорению снижения доли доллара в расчетах за экспорт в 4Q20.

Еще одна вероятная причина сокращения доли долларовых расчетов в 2020 году — снижение доли нефтегазового экспорта России вследствие обвала мирового спроса на нефть из-за пандемии и ограничений добычи ОПЕК+ — ведь расчеты за углеводороды на мировом рынке традиционно осуществляются в долларах США.

Здесь можно говорить не о выгодах от снижения доли долларовых транзакций в российском экспорте и долларовых вложений в структуре российских международных резервов, а о стратегии сокращения санкционных рисков.

Возможности дальнейшего сокращения доли долларовых расчетов ограничены, поскольку сырьевые товары по-прежнему составляют основную часть нашего экспорта, а расчеты за них на мировых рынках традиционно осуществляются в долларах», — считает аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, доля российского экспорта в долларах в IV квартале 2020 года упала ниже 50%, писали СМИ со ссылкой на данные Центрального банка России.

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