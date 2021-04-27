Самара, , 15:52 — REGNUM Сотрудника инспекции Федеральной налоговой службы РФ (ИФНС) по Промышленному району г. Самары заподозрили в совершении действий, которые выходят за пределы его полномочий, что повлекло нарушение интересов государства или общества. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Сообщается, что в ходе проверки сотрудники прокуратуры Промышленного района г. Самары установили факты внесения в автоматизированную базу налоговой службы информации по уменьшению суммы начисленного транспортного налога или об аннулировании записи о начислении транспортного налога гражданам.

Отмечается, что в результате налоговый орган не направил данным физическим лицам налоговые уведомления, это повлекло неуплату гражданами транспортного налога в 2016—2019 годах.

По данному факту была организована доследственная проверка, по итогам которой в отношении сотрудника ИФНС России по Промышленному району г. Самары было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

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