Ярославль, 27 апреля, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Ярославле прошла встреча жителей двух домов на улице Свердлова с районной администрацией, на которой люди вступили с протестом застройки пространства между пятиэтажками. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Собрание жильцов

Стройка ведется между домами №72 и 76 по улице Свердлова в центральной части Ярославля. Расстояние между домами небольшое, ранее здесь располагался недострой ведомственного детского сада. Теперь объект снесен, и на его месте начато строительство многоквартирного жилого дома, против которого выступают жильцы.

«Обещали нам, что будет 8 этажей, сейчас уже 11 говорят. Этажи по 2,7 метра будут в высоту, то есть их 4 этажа — это пятиэтажный дом наш. Я живу на четвертом этаже, и передо мной будет стена. Ходили в мэрию, там нас встретили как врагов народа», — говорит жительница дома Ольга Рябова.

Жители утверждают, что проект дома менялся. И саму стройку якобы никто с людьми не согласовывал. Кроме того, есть вопросы и к документации, разрешающей строительство. На объект уже несколько раз вызывали полицию из-за нарушения законодательства о тишине.

«Мы не спавши живем. Мы просыпаемся не от того, что выспались, а от того, что ад под окнами. Вы посмотрите, сколько крупногабаритной техники там работает. Это жуть, мы телевизор не слышим. Как можно спать? У нас нет ни ночной тишины, ни часа дневной тишины, которые предусмотрены федеральным и областным законом… Не было заключения строительной экспертизы. Она начали строить раньше, чем получили это заключение», — высказывает свое мнение председатель совета дома №76 Ольга Евстигнеева.

Стройка рядом с домом

Застройщик ЖК «Жемчужина» опровергает слова жителей. По его версии вся разрешительная документация в областном департаменте строительства получена, экспертизы пройдены. Как говорит застройщик, дом сложной формы и разноуровневый.

«В двух местах там на уровне 10 этажа всего-навсего, наверно, метров 150 при пятне застройки в 3000 метров. То есть переход от 5 этажей к 9ти, а в двух местах очень небольшие возвышения. Дом очень сложной формы… Расстояние между домом, который есть, и домом, который будет, сколько? Столько, сколько положено. Я не помню, там есть разные нормы», — говорит застройщик Алексей Степанов.

Как утверждают жильцы, из-за ведущихся работ начались проблемы с напором холодной воды в квартирах. Мощность, заложенная на прежнюю застройку, не рассчитана на значительное увеличение объема потребления. В новом доме предполагается подземная парковка, а это значит увеличение потока машин во дворах соседних домов. Кроме того, люди фиксируют появление трещин на своих домах.

«Представитель подрядной организации подошел и сказал, что до майских праздников готова уже экспертная организация установить все маяки снаружи. Для того, чтобы отследить динамику по трещинам. Жителем разъяснялось, что они могут обжаловать в суде, и управляющей компании разъяснялось. Их жалобы направлены в надзорные органы, в том числе в областной департамент строительства», — сказал глава администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин.

Люди все же считают, что власть в Ярославле вместо защиты их интересов чаще оказывается на стороне тех, кто строит. Проблема точечной застройки для областного центра продолжает оставаться одной из самых главных. Никто не стал принимать в расчет мнение жильцов на улице Победы, были вопросы по домам на Большой Октябрьской и Красноборской. Как ранее сообщало ИА REGNUM, при строительстве жилого комплекса на месте троллейбусного депо застройщику не пришлось даже делать проект планировки территории. Похоже, что и в случае с домом на улице Свердлова коммерческий интерес застройщика может оказаться важнее мнения людей и их протестов.