Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM Потенциал дальнейшего бурного роста цен на недвижимость в 2021 году может быть практически исчерпан в случае завершения программы льготного ипотечного кредитования, а также постепенной нормализацией ресурсного рынка (кадры, стройматериалы) и восстановлением баланса спроса и нового предложения на рынке первичного жилья. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 27 апреля заявил председатель регионального отделения «Партии Роста» в Ленинградской области Дмитрий Панов, комментируя цены на квартиры в регионах РФ.

«В ряде регионов России за прошедшие 12 месяцев зафиксирован стремительный рост цен квадратного метра первичной жилой недвижимости — по данным портала «наш.дом.рф», в Сочи это почти двухкратный рост, в Калининграде — 46%, Санкт-Петербурге — 33%, Краснодарском крае — 32% Московской области — 30%. Наибольшая ценовая динамика наблюдалась в тех регионах, где зафиксирован максимальный спрос, вызванный, помимо льготной ипотечной ставки, потребностями населения в смене места жительства в связи с поиском более высокооплачиваемой работы, а также улучшении климатических условий проживания», — отметил эксперт.

По его словам, как правило, в регионах с растущим спросом на приобретение квартир наблюдается пропорциональный рост спроса, и следовательно, цен, на аренду жилой недвижимости. «Проще говоря, если, например, в Сочи востребована покупка жилья в связи с растущими запросами населения на проживание «у моря», значит аналогично и востребована аренда квартир. При этом, необходимо понимать, что результат сравнения вариантов приобретения и аренды жилья сильно зависит от индивидуальных особенностей, таких как среднее время проживания в год, разница цен квадратного метра на стадии «котлована» и ввода в эксплуатацию, уровень ипотечных ставок, уровень конкуренции в конкретной локации и ряда других параметров», — добавил Панов.