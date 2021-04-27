Херсон, Украина, , 15:40 — REGNUM Местных журналистов не пустили на мероприятие в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Херсонскую область.

Как сообщило издание Depo. Херсон, в пресс-службе областной администрации заявили, что из офиса президента Украины не поступало команды организовывать освещение визита Зеленского.

В ответ, местные журналисты объявили бойкот президенту Украины. Вместо новостей о визите Зеленского издания публикуют картинки с изображением зелёного квадрата.

«Вместо новостей — зелёный квадрат, как символ игнорирования и недальновидности», — рассказали журналисты ресурса «Херсонщина за день».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский отправился в Херсонскую область, чтобы посетить украино-российскую границу в районе Крыма и пообщаться с военными.

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